Пока Кремль побеждает в маленькой победоносной войне, которой считает ЧМ 2018, "он обойдется без следующего Донбасса", отметила российский публицист Юлия Латынина. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Чемпионат мира по футболу завершится в РФ 15 июля Фото: ЕРА В сообщении говорилось, что неудача действующих чемпионов мира не была случайной: "На этой земле Германия развязала две мировые войны, и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им".По словам Латыниной, этот твит "прекрасно" характеризует "ту звериную серьезность, с которой власть относится к футболу и вообще к спорту"."Это весь мир думает, что это футбол. Эти болельщики аргентинские, которые ходят по Никольской и пьют пиво, думают, что они приехали на футбол. А для нас это третья мировая война, и победить в ней помогают духи предков", – сказала журналистка.Она считает положительным то, что для Кремля каждое спортивное мероприятие – это сражение."Это хорошо, потому что пока Кремль может одерживать победу в маленькой победоносной войне, не вставая с дивана с пивком перед телевизором, где гоняют в футбол, он обойдется без следующего Донбасса", – отметила Латынина.Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах. Финальный матч состоится 15 июля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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