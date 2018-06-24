Из-за последних событий в Украине, боевых действий на Донбассе и коллапса экономики проект преобразования "Укрытия" (саркофага над четвертым энергоблоком ЧАЭС) для киевской власти отошел на задний план. Об этом в своем блоге на сайте общественного движения "Украинский выбор" пишет руководитель движения Виктор Медведчук.

Политик напомнил, что возведение защитного саркофага может остановиться из-за нехватки средств. "Немецкие эксперты, курирующие возведение саркофага, подсчитали: денег на ведение работ хватит лишь до конца текущего года. Дефицит средств составляет порядка 615 млн евро", - подчеркнул он.

По словам Медведчука, сейчас привлечь внимание государств-доноров к чернобыльской проблеме крайне сложно, однако крайний срок эксплуатации временного объекта "Укрытие", возведенного сразу после аварии, заканчивается в 2016 году.

Лидер "Украинского выбора" уверен, что здание саркофага сейчас не относится к сфере интересов украинской власти. "Правительство, занятое поисками средств на латание бюджетных дыр и обслуживание огромных долгов, а также предстоящими парламентскими выборами, попросту умыло руки и предпочло переложить ответственность за чернобыльскую проблему на доноров, отложив решение вопроса в долгий ящик", - отметил он.

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