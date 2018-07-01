В Чернигове около 50 человек, чьи дома пострадали в результате непогоды, нуждаются в отселении. Об этом сообщила пресс-служба Черниговского городского совета, передает .

Так, в конце дня 30 июня комиссия по ликвидации чрезвычайной ситуации провела заседание.

"Жители наиболее пострадавших домов города, в частности, по ул. Декабристов, 8 и ул. Текстильщиков, 23 только порядка 50 человек, нуждаются в отселении, ведь оставаться там опасно", – говорится в сообщении.

Для них безотлагательно нашли свободные помещения в общежитии Строительного лицея и в доме "Черниговского учебно-реабилитационного центра №2" Черниговского городского совета.

Глава комиссии Андрей Черненко обратился к жителям города с просьбой мобилизовать все силы на помощь черниговцам, которые в результате затопления домов потеряли даже самые необходимые вещи.

"В Черниговском учебно-реабилитационном центре №2 по пр. Победы, 183 с сегодняшнего дня организован сбор необходимых вещей для детей разного возраста и взрослых. Также на период отселения пострадавших город организует их трехразовое питание каждый день, которое обеспечит коммунальное предприятие "Школьное", - отметили в мэрии.

Также в освобожденных домах будет обеспечена круглосуточная охрана порядка силами полиции и муниципальной стражи на период приведения в надлежащее состояние этих домов и изучения ситуации по дальнейшей их эксплуатации.

Напомним, в результате интенсивных осадков произошло подтопление около 90 частных домовладений на около 20-ти улицах Чернигова.

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