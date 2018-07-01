Ранения в ходе вооруженного конфликта на Донбассе получили 488 украинских военных моряков, отметили в Совете нацбезопасности и обороны Украины. 1 июля отмечают день ВМС Украины ВМС ЗС України / Facebook "За время проведения АТО/ООС, выполняя задание, погиб 51 военный из состава ВМС, ранены 488 моряков. Государственными наградами награждены 498, наградами Министерства обороны Украины – 1515, Генштаба – 1385 моряков", – говорится в сообщении.После аннексии Крыма весной 2014 года штаб ВМС Украины был перенесен из Севастополя в Одессу. До российского вторжения в составе ВМС Украины служили около 15 тыс. военных.Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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