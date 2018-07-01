Ранения в ходе вооруженного конфликта на Донбассе получили 488
украинских военных моряков, отметили в Совете нацбезопасности и
обороны Украины. 1 июля отмечают день ВМС Украины ВМС ЗС України /
Facebook "За время проведения АТО/ООС, выполняя задание, погиб 51
военный из состава ВМС, ранены 488 моряков. Государственными
наградами награждены 498, наградами Министерства обороны
Украины – 1515, Генштаба – 1385 моряков", –
говорится в сообщении.После аннексии Крыма весной 2014 года штаб
ВМС Украины был перенесен из Севастополя в Одессу. До
российского вторжения в составе ВМС Украины служили около 15 тыс.
военных.Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между
украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле
2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на
Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018
года АТО официально завершилась, вместо нее началась
операция Объединенных сил.
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