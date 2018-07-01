Президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай в субботу в Кабуле заявил о прекращении одностороннего перемирия с афганским движением "Талибан" и призвал талибов участвовать в мирных переговорах. Об этом сообщает со ссылкой на Синьхуа.

А. Гани отметил, что 18-дневное перемирие закончилось и афганские силы безопасности возобновляют боевые операции.

По словам президента, временное прекращение боевых действий подтвердило готовность всей страны, в том числе и талибов, к достижению мира. Он подчеркнул, что если движение "Талибан" даст на предложение позитивный ответ, то правительство сможет продлить перемирие в любое время.

Напомним, что в начале июня президент Афганистана объявил о введении перемирия с движением "Талибан" с 12 по 20 июня. В свою очередь, талибы объявили о трехдневном перемирии с 16 июня. Несколькими днями позже правительство Афганистана продлило режим прекращения огня. Однако талибы заявили, что больше не намерены его придерживаться.

Сообщается, что за прошедшую неделю более 60 членов афганских сил безопасности погибли при нападениях талибов.

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