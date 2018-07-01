В субботу вечером, 30 июня, ушел из жизни народный депутат трех созывов Владимир Заплатинский. Об этом пишут Николаевские новости.

Известно, что Заплатинский скончался в киевской больнице "Феофания" на 67-ом году жизни. Сообщается, что на протяжении последних лет он боролся с тяжелой болезнью.

Владимир Заплатинский был генеральным директором николаевского ПО имени С. М. Кирова, а также главой ОАО "Эвис".

Как сообщал svodka.net.uа ранее, народного депутата от группы "Воля народа" Александра Пономарева забрали в одну из больниц Запорожья в тяжелом состоянии.

Выяснилось, что когда нардеп находился в Бердянске, у него случился добрый приступ.

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