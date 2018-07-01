|В больнице "Феофании" умер нардеп Заплатинский
|01.07.2018 10:48
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В субботу вечером, 30 июня, ушел из жизни народный депутат трех созывов Владимир Заплатинский. Об этом пишут Николаевские новости.
Известно, что Заплатинский скончался в киевской больнице "Феофания" на 67-ом году жизни. Сообщается, что на протяжении последних лет он боролся с тяжелой болезнью.
Владимир Заплатинский был генеральным директором николаевского ПО имени С. М. Кирова, а также главой ОАО "Эвис".
Как сообщал svodka.net.uа ранее, народного депутата от группы "Воля народа" Александра Пономарева забрали в одну из больниц Запорожья в тяжелом состоянии.
Выяснилось, что когда нардеп находился в Бердянске, у него случился добрый приступ.
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