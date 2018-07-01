Украина ожидает поставку патрульных катеров для ВМС от Соединенных Штатов Америки. Об этом во время торжеств, посвященных Дню Военно-Морских Сил ВСУ заявил министр обороны Степан Полторак, передает

"В этом году, кроме катеров, которые мы только поставили в состав (ВМС - ред.), мы ожидаем получения патрульных катеров от наших партеров, от США. Мы должны завершить строительство десантно-штурмовых катеров. Мы должны продолжить работу по строительству корвета (класс многоцелевых военных кораблей ближней морской зоны - ред.), а также продолжить работу по разработке и строительству артиллерийских бронированных катеров", - заявил С.Полторак.



Напомним, согласно Указу Президента Украины № 331/2015 от 12 июня 2015 года День флота в Украине отмечается в первое воскресенье июля.





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