|Украина получит патрульные катера от США
|01.07.2018 10:53
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Украина ожидает поставку патрульных катеров для ВМС от Соединенных Штатов Америки. Об этом во время торжеств, посвященных Дню Военно-Морских Сил ВСУ заявил министр обороны Степан Полторак, передает
"В этом году, кроме катеров, которые мы только поставили в
состав (ВМС - ред.), мы ожидаем получения патрульных катеров от
наших партеров, от США. Мы должны завершить строительство
десантно-штурмовых катеров. Мы должны продолжить работу по
строительству корвета (класс многоцелевых военных кораблей ближней
морской зоны - ред.), а также продолжить работу по разработке и
строительству артиллерийских бронированных катеров", - заявил
С.Полторак.