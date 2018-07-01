За выполнение поставленных боевых задач в Донецкой и Луганской области 500 морских пехотинцев ВМС Украины получили государственные награды. Об этом во время торжеств, посвященных Дню Военно-Морских Сил ВСУ заявил министр обороны Степан Полторак, передает

"В Донецке и Луганске морская пехота ВМС Украины выполняла все задачи, которые ставились перед ними. 500 военнослужащих ВМС получили государственные награды, к сожалению 31 из них заплатили очень высокую цену за то, что мы остановили врага в Донецке и Луганске. Они погибли", - сообщил С.Полторак.



Напомним, согласно Указу Президента Украины № 331/2015 от 12 июня 2015 года День флота в Украине отмечается в первое воскресенье июля.





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