|Полторак: за выполнение боевых задач на Донбассе 500 военных ВМС получили награды
|01.07.2018 11:00
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За выполнение поставленных боевых задач в Донецкой и Луганской области 500 морских пехотинцев ВМС Украины получили государственные награды. Об этом во время торжеств, посвященных Дню Военно-Морских Сил ВСУ заявил министр обороны Степан Полторак, передает
"В Донецке и Луганске морская пехота ВМС Украины выполняла все
задачи, которые ставились перед ними. 500 военнослужащих ВМС
получили государственные награды, к сожалению 31 из них заплатили
очень высокую цену за то, что мы остановили врага в Донецке и
Луганске. Они погибли", - сообщил С.Полторак.
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