По информации The New York Times, из-за подозрительного недомогания из Китая в США вернулись восемь сотрудников из дипломатического представительства в Гуанчжоу, двое из Пекина и один из Шанхая. Инциденты в Китае похожи с инцидентами на Кубе, после которых США эвакуировала дипломатов Фото: ЕРА Это произошло после загадочного недомогания, которое ощутили дипломаты.По данным издания, в США вернулись восемь сотрудников из дипломатического представительства в Гуанчжоу, двое из Пекина и один из Шанхая.Дипломаты проходят медицинское исследование, чтобы выяснить причину недомогания.The New York Times отмечает, что данную тему обсуждали в недавнем телефонном разговоре госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Китая Ван И.Случаи в Гуанчжоу (а также, вероятно, и в Шанхае и Пекине) похожи на инциденты с заболеванием американских дипломатов в Гаване от воздействия звуковых волн.25 августа 2017 года Госдеп США заявил, что 16 американских дипломатов, которые работали в посольстве США в Гаване, в 2016 году испытывали тошноту, головокружение, временную потерю слуха или памяти после инцидентов, связанных со звуковыми волнами. Акустическое устройство находилось за пределами американской резиденции. Источник Miami Herald заявил, что Штаты не обвиняют Кубу в организации звуковых атак, однако считают власти острова нарушителями Венской конвенции о защите и неприкосновенности дипломатов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сша дипломатов гуанчжоу сотрудников после Теги: мир