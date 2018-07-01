Ежегодно в первое воскресенье июля украинцы празднуют национальный профессиональный праздник День работников морского и речного флота Украины (День флота Украины), согласно Указу Президента Украины Петра Порошенко № 332/2015 от 12 июня 2015 года. В 2018 году дата праздника припадает на 1 июля, пишет со ссылкой на .

История праздника

Несмотря на то, что дата этого дня постоянно менялась, изначально украинские моряки получили свой праздник в 1993 году, согласно Указу первого президента Украины Леонида Кравчука № 236 от 29 июня 1993 года, как День работников морского и речного флота. В то же время 13 лет спустя своим Указом № 259 выделил в отдельную дату праздник военнослужащих Военно-морского флота Украины.

Однако уже в 2008 году Указом № 1053 от 18 ноября 2008 года «О Дне флота Украины» установил профессиональный праздник украинских работников морского и речного флота и военнослужащих Военно-морских сил Вооруженных сил Украины — День флота Украины. Его решено было отмечать ежегодно в первое воскресенье июля. При этом были отменены предыдущие Указы от 29 июня 1993 года №236 «О Дне работников морского и речного флота» и от 24 марта 2006 года №259 «О Дне Военно-морских сил Вооруженных сил Украины».

Стоит отметить, что этот праздник ежегодно отмечается с целью возрождения и развития национальных морских традиций.

При этом 30 декабря 2011 года скандально известный президент подписал другой приказ, в котором говорится, что День флота Украины предписано было отмечать в последнее воскресенье июля. В свою очередь нынешний президент Пётр Порошенко своим указом № 332/2015 отменил приказ Януковича и вернул празднование Дня работников морского и речного флота на первое воскресение июля.

Интересные факты

Интересно, что на сегодняшний день в Украине насчитывается 18 морских торговых, 4 рыбных и 13 речных портов. После оккупации Крыма Россией в Украине остались такие морские порты: Ильичевск, Южный, Мариуполь, Одесса, Рени, Херсон, Николаев. Как известно, основная внутренняя речная магистраль — река . Кроме того, морскими и речными портами предоставляются услуги почти 24,5 тыс. судам.

По традициям в этот День руководство страны и ВМФ Украины поздравляют наших моряков с их профессиональным праздником, а наиболее старательным сотрудникам вручают государственные награды и грамоты, также награждают воинскими званиями и благодарностями командования.

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