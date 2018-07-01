|Синоптики предупредили о пожарной опасности в пяти областях
|01.07.2018 11:14
|
Украинцев предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в пяти областях. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 1 - 2 июля в большинстве районов
Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской
чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в
сообщении.
23 июня произошел пожар в одном из вагонов грузового поезда с древесиной в Киеве.
Напомним, в Николаевской области горела пшеница на корню площадью 4,5 га.
Поделитесь статьей с друзьями