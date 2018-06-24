В Железнодорожном районном суде Симферополя в понедельнике, 25
июня 2018, пройдет судебное заседание, на котором рассмотрят
ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении украинского
активиста Владимира Балуха. Об этом сообщает со ссылкой на
сообщение в Facebook "Крымской правозащитной группы".
Начало заседания ровно в 11 утра.
Ранее, украинский активист Владимир Балух, которого удерживают
в оккупированном Крыму, написал Президенту Украины Петру Порошенко
письмо, в котором рассказал про разрушенные судьбы
политзаключенных, а также гимн Украины, который пели на "День
России" в крымской тюрьме. Письмо обнародовал на своей странице в
Facebook заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа
Ахтем Чийгоз.
Как сообщал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам
человека Людмила Денисова обратилась к МККК с просьбой
безотлагательно посетить Владимира Балуха, который усилил
голодовку.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины заявляло, что жизнь
заключенного в аннексирована Крыму украинского активиста Владимира
Балуха, который голодает уже более 3 месяцев - под угрозой.
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