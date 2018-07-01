|В Индии автобус слетел в пропасть: 44 погибших
|01.07.2018 11:19
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В воскресенье, 1 июля, в Индии слетел в пропасть в гималайском штате Уттаракханд пассажирский автобус. Об этом пишет Sky News.
Известно, что автобус ехал из Бхоана в Рамнагар. По предварительным данным, из-за плохих погодных условий водитель не справился с управлением и сорвался в ущелье с высоты в 213 метров.
Спасатели заявили, что в результате катастрофы погибли, по меньшей мере, 44 человека. При этом первыми на месте происшествия были местные жители и начали помогать разбирать завалы.
Сообщается, что спасательной операции очень мешает плохая погода, так как в этом регионе идет сильный дождь.
Как сообщал svodka.net ранее, в Китайской Народной Республике столкнулись пассажирский автобус и грузовик, в результате чего погибли 18 человек.
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