В воскресенье, 1 июля, в Индии слетел в пропасть в гималайском штате Уттаракханд пассажирский автобус. Об этом пишет Sky News.

Известно, что автобус ехал из Бхоана в Рамнагар. По предварительным данным, из-за плохих погодных условий водитель не справился с управлением и сорвался в ущелье с высоты в 213 метров.

Спасатели заявили, что в результате катастрофы погибли, по меньшей мере, 44 человека. При этом первыми на месте происшествия были местные жители и начали помогать разбирать завалы.

Сообщается, что спасательной операции очень мешает плохая погода, так как в этом регионе идет сильный дождь.

Как сообщал svodka.net ранее, в Китайской Народной Республике столкнулись пассажирский автобус и грузовик, в результате чего погибли 18 человек.

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