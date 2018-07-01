|В центр Торонто произошла стрельба: есть жертвы
|01.07.2018 11:21
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В канадском городе Торонто произошла стрельба в центе развлекательного квартала, в результате чего погиб один человек, два человека ранены. Об этом сообщает со ссылкой на Сastanet.
Обстоятельства инцидента пока не известны.
Как сообщал по данным Capital Gazette, стрельбу в редакции открыл житель Мэриленда по имени Джеррод Уоррен Рамос. В 2012 году он обвинил издание в клевете, но суд отказался рассматривать его иск. Как отмечается, в последствии Рамос течение многих лет критиковал деятельность издания в соцсетях. При этом стрелок также преследовал сотрудников Capital Gazette.