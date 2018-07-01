В Украине выводят из оборота сотые и десятые части гривны, которые использовались более 20 лет, отметил нардеп от Блока Петра Порошенко Виктор Пинзеник. Пинзеник: Небо над гривной до сих пор не стало безоблачным. А оно должно стать безоблачным Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Мало кто знает, что при введении гривны в сентябре 1996 года определяющим фактором, который мы учитывали при установлении масштаба деноминации 1 к 100 тыс. (обмена карбованцев на гривны), была необходимость появления в обращении монет как частей гривны. Это было очень важным в условиях, когда наши зарплаты и цены измерялись сотнями тысяч и миллионами, а граждане боялись появления каждой купюры большего номинала", – рассказал он.Экс-министр отметил, что монеты являются элементом завершенности денежной системы и компонентом уверенности граждан в национальной денежной единице."Украинская гривна не раз демонстрировала длительные периоды стабильности. В первые годы функционирования гривны ее можно было обменять в банках стран Запада. Каких-то 189 копеек было довольно для приобретения доллара, а один нидерландский гульден длительное время равнялся гривне. Сотые и десятые части гривны, которые более 20 лет верно служили нам и сопровождали гривну, отныне исчезают, а монеты в основном становятся только металлическим вариантом гривны, забыв о своем главном назначении – быть частями, "сотами" гривны", – заявил Пинзеник.Он добавил, что понимает мотивы руководства НБУ, принявшего решение больше не выпускать монеты."С момента введения гривны цены выросли в 14,5 раза, и чеканка монет стала значительно дороже их номинала. Очень жаль, что наша гривна не раз становилась заложницей провалов экономической политики. Но этого уже не вернешь. Важнее и больше беспокоит другое – небо над гривной до сих пор не стало безоблачным. А оно должно стать безоблачным", – подытожил он. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=685933505082103&id=100009963799434 С 1 июля в Украине будут применяться правила округления общих сумм наличных расчетов: сумма чека, которая заканчивается на 1–4 копейки, будет округляться в сторону уменьшения. Сумма, которая заканчивается на 5–9 копеек, будет округляться в сторону увеличения.Также НБУ прекратит чеканить монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, но они продолжат находиться в обороте. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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