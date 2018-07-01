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Пинзеник: С момента введения гривны цены выросли в 14,5 раза, и чеканка монет стала значительно дороже их номинала
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01.07.2018 11:22
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В Украине выводят из оборота сотые и десятые части гривны, которые
использовались более 20 лет, отметил нардеп от Блока Петра
Порошенко Виктор Пинзеник. Пинзеник: Небо над гривной до сих
пор не стало безоблачным. А оно должно стать безоблачным Фото:
Сергей Крылатов / Gordonua.com "Мало кто знает, что при введении
гривны в сентябре 1996 года определяющим фактором, который мы
учитывали при установлении масштаба деноминации 1 к 100 тыс.
(обмена карбованцев на гривны), была необходимость появления в
обращении монет как частей гривны. Это было очень важным в
условиях, когда наши зарплаты и цены измерялись сотнями тысяч и
миллионами, а граждане боялись появления каждой купюры большего
номинала", – рассказал он.Экс-министр отметил, что монеты
являются элементом завершенности денежной системы и компонентом
уверенности граждан в национальной денежной единице."Украинская
гривна не раз демонстрировала длительные периоды стабильности. В
первые годы функционирования гривны ее можно было обменять в банках
стран Запада. Каких-то 189 копеек было довольно для приобретения
доллара, а один нидерландский гульден длительное время равнялся
гривне. Сотые и десятые части гривны, которые более 20 лет верно
служили нам и сопровождали гривну, отныне исчезают, а монеты в
основном становятся только металлическим вариантом гривны, забыв о
своем главном назначении – быть частями, "сотами"
гривны", – заявил Пинзеник.Он добавил, что понимает мотивы
руководства НБУ, принявшего решение больше не выпускать монеты."С
момента введения гривны цены выросли в 14,5 раза, и чеканка монет
стала значительно дороже их номинала. Очень жаль, что наша гривна
не раз становилась заложницей провалов экономической политики. Но
этого уже не вернешь. Важнее и больше беспокоит другое – небо
над гривной до сих пор не стало безоблачным. А оно должно стать
безоблачным", – подытожил он.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=685933505082103&id=100009963799434
С 1 июля в Украине будут применяться правила округления общих
сумм наличных расчетов: сумма чека, которая заканчивается на
1–4 копейки, будет округляться в сторону уменьшения. Сумма, которая
заканчивается на 5–9 копеек, будет округляться в сторону
увеличения.Также НБУ прекратит чеканить монеты номиналами 1,
2, 5 и 25 копеек, но они продолжат находиться в обороте.
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