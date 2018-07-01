набег произошло около 18:30 возле главного корпуса Криворожского педагогического университета

Более десяти молодых людей напали и избили Золотченка, когда он с друзьями возвращался домой после заседания оргкомитета, информирует "Гей-альянс Украина", сообщает "Украинская правда".

"Свидетели избиения сразу же позвонили в полицию и сообщили о преступлении. Однако уже через несколько минут они получили звонок от мужчины, который представился сотрудником райотдела, и сообщил, что никто выезжать на место преступления не собирается, и опрашивать свидетелей будут только непосредственно в райотделе" , - говорится в сообщении.

Сейчас Борис находится в больнице.

Это уже второе набег на Золотченка за этот год, добавляет "Гей-альянс Украина". Уголовное производство по факту его избиения в январе было закрыто из-за "отсутствия подозреваемых".

Вместе с тем, народный депутат Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook в субботу действительно призвал к насильственным действиям в отношении представителей ЛГБТ-сообщества. Впрочем, пост появился около 20 часов - то есть уже после того, как на Золотченка было совершено набег.

"Негодяи-извращенцы никак не успокоятся и готовят свой гей-парад в городе Кривой Рог. Общество против, а они готовят. Надеюсь, суровые криворожские шахтеры наваляет этим Соросовский шестеркам по самое не могу", - писал Мосийчук.

Напомним, под Радой около 300 человек протестовали против маршей ЛГБТ-сообщества.