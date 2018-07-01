Австрия начала председательствовать в Совете Европейского Союза, после того, как эти полномочия к ней перешли от Болгарии, передает

Со своей стороны Президент Украины Петр Порошенко в сети Facebook поздравил Вену с этим событием, и выразил надежду на ее эффективный вклад в "продвижение амбициозного повестки дня отношений Украина-ЕС"

"Поздравляю начало Австрийского председательства в Совете ЕС. В Украине ценят высокий уровень нашего партнерства в деле обеспечения безопасности Европы. Рассчитываем на конструктивный и эффективный вклад Вены в продвижение амбициозного повестки дня отношений Украина-ЕС. Надеемся на незыблемость единства и солидарности ЕС с Украиной с целью совместного противодействия продолжающейся агрессии Кремля и отстаивания европейских ценностей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Европейский Союз принял решение еще на 6 месяцев продолжить экономические санкции против России.

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