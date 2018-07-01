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Испанская организация спасла 60 беженцев в Средиземном море
01.07.2018 11:30
Испанская организация спасла 60 беженцев в Средиземном море
"Продолжаем защищать право невидимок на жизнь"
Испанский неправительственная организация Proactiva Open Arms спасла 60 беженцев в Средиземном море.
Испанская организация спасла 60 беженцев в Средиземном море Фото: AP

"Несмотря на препятствия, мы продолжаем защищать право невидимок на жизнь", - заявили Open Arms в своем Twitter, сообщает Deutsche Welle.

Фото: AP

Фото: AP

Напомним, у берегов Ливии перевернулся и затонул лодка с 120 мигрантами, в результате чего три человека погибли, еще около 100 считаются пропавшими без вести, между них двое младенцев и трое детей до 12 лет.

Добавим, Евросоюз намерен создать лагерь для беженцев в одной из североафриканских стран, чтобы сократить поток людей, переправляются через Средиземное море.
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