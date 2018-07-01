"Продолжаем защищать право невидимок на жизнь"

"Несмотря на препятствия, мы продолжаем защищать право невидимок на жизнь", - заявили Open Arms в своем Twitter, сообщает Deutsche Welle.

Фото: AP

Фото: AP

Напомним, у берегов Ливии перевернулся и затонул лодка с 120 мигрантами, в результате чего три человека погибли, еще около 100 считаются пропавшими без вести, между них двое младенцев и трое детей до 12 лет.

Добавим, Евросоюз намерен создать лагерь для беженцев в одной из североафриканских стран, чтобы сократить поток людей, переправляются через Средиземное море.