|В Германии автобус с детьми врезался в "скорую": есть травмированные
|01.07.2018 11:36
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К северу от немецкого города Любек в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн в аварию попал пассажирский автобус, в котором находились 42 ребенка в возрасте от 10 до 15 лет. Об этом сообщает со ссылкой на DPA.
По предварительным данным, водитель автобуса, который вез детей в летний лагерь, пытался избежать столкновения с автомобилем и выехал на встречную полосу, где врезался в машину скорой помощи.
Большинство пассажиров получили лишь незначительные травмы,
однако двое получили серьезные травмы и были
госпитализированы.
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