К северу от немецкого города Любек в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн в аварию попал пассажирский автобус, в котором находились 42 ребенка в возрасте от 10 до 15 лет. Об этом сообщает со ссылкой на DPA.

По предварительным данным, водитель автобуса, который вез детей в летний лагерь, пытался избежать столкновения с автомобилем и выехал на встречную полосу, где врезался в машину скорой помощи.

Большинство пассажиров получили лишь незначительные травмы, однако двое получили серьезные травмы и были госпитализированы.



Полиция проводит расследование.



Как сообщал близко с. Сальник, на автодороге Житомир - Могилев-Подольский, столкнулись два автомобиля, в результате чего оба водителя погибли, трое травмированы, между них один ребенок.

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