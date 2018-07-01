Канадская полиция ищет злоумышленников, устроивших стрельбу возле
ночного клуба в Торонто, они скрылись на черном или белом
автомобиле. Стрелявших ищет полиция Фото: ЕРА (архив) Инцидент
произошел возле ночного клуба Cube, на оживленной
улице.Нападавшие предположительно скрылись "на черном внедорожнике
или белом автомобиле". Их ищут.По словам очевидцев, стрелял человек
в белой рубашке.После стрельбы были обнаружены трое раненых, один
из которых лежал на удалении от двух других. В больницу с
серьезными, но не угрожающими жизни ранами доставили женщину около
30 лет, а с тяжелыми ранами – мужчину около 20 лет и мужчину
неопределенного возраста.Один из раненых мужчин впоследствии
скончался.
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