Канадская полиция ищет злоумышленников, устроивших стрельбу возле ночного клуба в Торонто, они скрылись на черном или белом автомобиле. Стрелявших ищет полиция Фото: ЕРА (архив) Инцидент произошел возле ночного клуба Cube, на оживленной улице.Нападавшие предположительно скрылись "на черном внедорожнике или белом автомобиле". Их ищут.По словам очевидцев, стрелял человек в белой рубашке.После стрельбы были обнаружены трое раненых, один из которых лежал на удалении от двух других. В больницу с серьезными, но не угрожающими жизни ранами доставили женщину около 30 лет, а с тяжелыми ранами – мужчину около 20 лет и мужчину неопределенного возраста.Один из раненых мужчин впоследствии скончался. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки один белом или черном мужчину Теги: мир