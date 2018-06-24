|На юго-востоке Москвы специалисты снова зафиксировали серьезное превышение содержания сероводорода
|24.06.2018 17:17
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В ночь на 18 июня в юго-восточных районах Москвы специалистами в заданной области было зафиксировано превышение содержания сероводорода.Так, в три часа ночи концентрация вредного вещества в воздухе, район Печатники, превысила допустимую норму приблизительно в 3,3 раза. Эти статистические данные принадлежат сотрудникам "Мосэкомониторинг".
Превышение удалось зарегистрировать на станции экомониторинга "Гурьянова". Эта станция контролирует зону влияния Курьяновских очистных сооружений, а также в ее поле зрения канализационный коллектор.
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