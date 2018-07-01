Ночью житомирские правоохранители задержали в Киевской области двух человек, которых подозревают в похищении и незаконном удержании с требованием жителя Житомирской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко, передает .

Среди задержанных был и непосредственный организатор похищения и вымогательства.

"На момент задержания подозреваемые находились в гостинице. Сейчас они доставлены в Житомир, где проводятся необходимые следственные действия. Также следователи устанавливают местонахождение других участников происшествия", - сообщил Печененко.

Напомним, что 30 июня в полицию Житомира обратился 32-летний локальный житель. Мужчина рассказал, что бежал от лиц, которые на протяжении нескольких дней насильно удерживали его в гараже и требовали имущество. Пленником оказался житель Житомирской области, который работал в Киевской области. Там злоумышленники его и похитили и некоторое время удерживали в гараже на территории Житомира. Чтобы разыскать преступников правоохранители вводили в действие план "Сирена" .





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