|В Киевской области задержали двух подозреваемых в похищении человека
|01.07.2018 11:44
|
Ночью житомирские правоохранители задержали в Киевской области двух человек, которых подозревают в похищении и незаконном удержании с требованием жителя Житомирской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко, передает .
Среди задержанных был и непосредственный организатор похищения и вымогательства.
"На момент задержания подозреваемые находились в гостинице. Сейчас они доставлены в Житомир, где проводятся необходимые следственные действия. Также следователи устанавливают местонахождение других участников происшествия", - сообщил Печененко.
Напомним, что 30 июня в полицию Житомира обратился 32-летний
локальный житель. Мужчина рассказал, что бежал от лиц, которые на
протяжении нескольких дней насильно удерживали его в гараже и
требовали имущество. Пленником оказался житель Житомирской области,
который работал в Киевской области. Там злоумышленники его и
похитили и некоторое время удерживали в гараже на территории
Житомира. Чтобы разыскать преступников правоохранители вводили в
действие план "Сирена" .