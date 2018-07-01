1 июля в 17.00 на "Лужниках" в Москве в рамках 1/8 финала чемпионата мира встретятся Испания и Россия. Хозяева турнира, впервые в истории пробившиеся в плей-офф мундиаля, попытаются взять реванш за полуфинал Евро 2008, когда Испания разгромила Россию со счетом 3:0. Издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Испания заняла в своей группе первое место Фото: ЕРА // // Главный арбитр матча – Бьорн Кейперс (Нидерланды).Явный любимец противостояния – сборная Испании. Букмекерская контора William Hill принимает ставки на выход испанцев в 1/4 финала с коэффициентом 1,25, на выход России – 4,00. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки испания финала выход матча – место Теги: спорт