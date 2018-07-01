Пользователи Telegram в Европе сегодня, 1 июля, столкнулись с
перебоями в работе мессенджера. Об этом сообщает со ссылкой на
Downdetector.
Первая волна масштабного сбоя произошло в два часа ночи по
киевскому времени. Мессенджер некорректно работал в России, Италии,
Великобритании, Нидерландах и Франции и США.
Пользователи жалуются, что не могут подключиться к серверу (48%),
отправить или получить сообщения (40%), а также авторизироваться
(10%).
По состоянию на 12:00 проблемы в работе Telegram "захватили"
Европу. Самая худшая ситуация в Италии, Нидерландах, Германии и
Великобритании. Есть проблемы также в испанской Барселоне и
французском Париже.
Отметим, что перебои в работе также наблюдаються в Киеве, Москве и
Санкт-Петербурге.
Как сообщал, недавно в работе Telegram произошел сбой.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира