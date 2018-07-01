В сети показали видео мощного ночного взрыва на газораспределительной станции (ГРС) в Новоазовском районе (временно оккупированная часть Донецкой области).

Соответствующие кадры опубликованы на странице пользователя под ником IgorGirkin в , передает

В подписи к видео утверждают, что скорей только, причиной произошедшего ЧП боевики "спишут" на "провокации" .

"Около 23:00 произошел мощный взрыв на ГРС в Новоазовском районе, весь юг без газа. Сейчас придумают сказку про "укрдрг", - говорится в сообщении.

Позже в комментариях появился скрин статьи одного из российских пропагандистских изданий, в которой это предположение полностью подтвердилось.

"Кто-то там, недавно, *евьебенно-мощные газовые турбины испытывал? Так краны за собой закрывать надо", - пишут в комментариях пользователи.

Ну и видео — IgorGirkin (@GirkinGirkin)

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