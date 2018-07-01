Заместитель председателя СБУ Олег Фролов заявил в ООН, что пропаганда создала благоприятную почву для развертывания арсенала классических и неклассических методов ведения войны против Украины. Фролов: Агрессор и в дальнейшем будет использовать кибератаки как один из инструментов геополитического влияния Фото: ukraineun.org "Идеология терроризма и насильственного экстремизма, которую распространяют по всему миру террористические организации, такие, как и ИГИЛ, Аль-Каида и другие группировки, продолжает представлять собой серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности в мире... Формы и методы такой деятельности постоянно развиваются, в зависимости от задач, которые ставят перед собой террористические организации и отдельные страны-парии. К сожалению, сегодня насильственный экстремизм и терроризм является прямой угрозой суверенитету и территориальной целостности Украины.", – рассказал он.Фролов отметил, что более четырех лет страна-агрессор [Россия] вопреки предоставленным гарантиям мира и безопасности ведет масштабную "гибридную войну" против Украины."Пропаганда как компонент гибридной агрессии против Украины имеет ключевое значение, она создала благоприятную почву для развертывания целого арсенала других классических и неклассических методов ведения войны, которые включают использование нерегулярных вооруженных формирований, инициирование внутренних беспорядков, а также дипломатические меры, кибератаки и экономическое давление. При этом, глобальная сеть используется для распространения радикальной идеологии, вербовки последователей и финансирования незаконной деятельности, связанной с терроризмом", – подчеркнул он.Зампред СБУ добавил, что на примере Украины можно увидеть, что информационно-коммуникационные технологии используются для актов экстремизма, направленных на нарушение устойчивого функционирования государства и истощение его финансовых и материальных ресурсов."Ряд мощных и сложных кибератак, циничных по замыслу и катастрофических по последствиям, на компьютерные сети энергетического, банковского, транспортного секторов, отрасли связи, в очередной раз показали, что агрессор и в дальнейшем будет использовать кибератаки как один из инструментов геополитического влияния", – предупредил он.Фролов добавил, что Украина полностью поддерживает идею использования информационно-коммуникационных технологий исключительно в целях развития и в соответствии с Уставом ООН.В декабре 2016 года президент Петр Порошенко заявлял, что РФ развязала кибервойну против Украины. В апреле 2017 года министр обороны Степан Полторак утверждал, что РФ осуществила более 7 тыс. кибератак на Украину.15 февраля 2018 года в Белом доме заявили, что атака "вируса-вымогателя" NotPetya была направлена Россией против Украины, однако нанесла миллиардные убытки во многих странах мира. В Белом доме отметили, что кибератака стала очередным свидетельством участия России в украинском конфликте.В мае помощник государственного секретаря США Уэсс Митчелл сообщил, что помощь Украине на борьбу с киберпреступностью увеличивается с $5 млн до $10 млн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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