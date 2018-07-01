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Зампред СБУ на конференции ООН: Пропаганда как компонент гибридной агрессии против Украины имеет ключевое значение
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01.07.2018 11:53
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Заместитель председателя СБУ Олег Фролов заявил в ООН, что
пропаганда создала благоприятную почву для развертывания арсенала
классических и неклассических методов ведения войны против Украины.
Фролов: Агрессор и в дальнейшем будет использовать кибератаки
как один из инструментов геополитического влияния Фото:
ukraineun.org "Идеология терроризма и насильственного экстремизма,
которую распространяют по всему миру террористические организации,
такие, как и ИГИЛ, Аль-Каида и другие группировки, продолжает
представлять собой серьезную угрозу миру, безопасности и
стабильности в мире... Формы и методы такой деятельности постоянно
развиваются, в зависимости от задач, которые ставят перед собой
террористические организации и отдельные страны-парии. К сожалению,
сегодня насильственный экстремизм и терроризм является прямой
угрозой суверенитету и территориальной целостности Украины.", –
рассказал он.Фролов отметил, что более четырех лет страна-агрессор
[Россия] вопреки предоставленным гарантиям мира и безопасности
ведет масштабную "гибридную войну" против Украины."Пропаганда как
компонент гибридной агрессии против Украины имеет ключевое
значение, она создала благоприятную почву для развертывания целого
арсенала других классических и неклассических методов ведения
войны, которые включают использование нерегулярных вооруженных
формирований, инициирование внутренних беспорядков, а также
дипломатические меры, кибератаки и экономическое давление. При
этом, глобальная сеть используется для распространения радикальной
идеологии, вербовки последователей и финансирования незаконной
деятельности, связанной с терроризмом", – подчеркнул он.Зампред СБУ
добавил, что на примере Украины можно увидеть, что
информационно-коммуникационные технологии используются для актов
экстремизма, направленных на нарушение устойчивого функционирования
государства и истощение его финансовых и материальных ресурсов."Ряд
мощных и сложных кибератак, циничных по замыслу и катастрофических
по последствиям, на компьютерные сети энергетического, банковского,
транспортного секторов, отрасли связи, в очередной раз показали,
что агрессор и в дальнейшем будет использовать кибератаки как один
из инструментов геополитического влияния", – предупредил он.Фролов
добавил, что Украина полностью поддерживает идею использования
информационно-коммуникационных технологий исключительно в целях
развития и в соответствии с Уставом ООН.В декабре 2016 года
президент Петр Порошенко заявлял, что РФ развязала
кибервойну против Украины. В апреле 2017 года министр
обороны Степан Полторак утверждал, что РФ осуществила более 7
тыс. кибератак на Украину.15 февраля 2018 года в Белом доме
заявили, что атака "вируса-вымогателя" NotPetya была
направлена Россией против Украины, однако нанесла миллиардные
убытки во многих странах мира. В Белом доме отметили, что
кибератака стала очередным свидетельством участия России в
украинском конфликте.В мае помощник государственного секретаря США
Уэсс Митчелл сообщил, что помощь Украине на борьбу с
киберпреступностью увеличивается с $5 млн до $10 млн.
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