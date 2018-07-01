|В Германии попал в ДТП автобус с 42-мя детьми
|01.07.2018 11:56
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На севере от немецкого города Любек в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, вчера вечером в аварию попал пассажирский автобус, в котором находились 42 детей. Об этом сообщает DPA.
Известно, что водитель автобуса пытался избежать столкновения с автомобилем и выехал на встречную полосу, где врезался в машину скорой помощи. Автобус направлялся в летний лагерь и перевозил 42 детей и 5 взрослых.
Дети были в возрасте от 10 до 15 лет. Большинство пассажиров получили лишь незначительные травмы, но двое получили серьезные травмы и были направлены в местные больницы вертолетом.
Как сообщал svodka.net ранее, в Индии слетел в пропасть в гималайском штате Уттаракханд пассажирский автобус.
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