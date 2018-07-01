Из-за ухудшения погодных условий на 5-этажный дом в Виннице упало дерево. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Винницкой области, передает .

"30 июня в Службу спасения "101" поступило сообщение, что из-за ухудшения погодных условий на 5-этажный дом на ул. Юности в г. Винница упало дерево", - говорится в сообщении.

Выявлено, что дерево упало на окно лестничной клетки между третьим и четвертым этажом.

С помощью аварийно-спасательного оборудования личный состав дежурного караула совершил распиливание дерева. К проведению работ привлекли 6 спасателей личного состава и 1 единица техники.

Напомним, в Запорожье корпус больницы остался без света из-за падения дерева, которое повалили сильный дождь и порывы ветра.

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