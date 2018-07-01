Исследователи нашли раздробленные черепа детей и подростков

Исследователи обнаружили человеческие останки, емкости для питья и топоры, которые были похоронены в ямах на месте раскопок у села Пеммельте, расположенного в Германии примерно в 130 километрах к юго-западу от Берлина, сообщает Live Science, сообщает "Зеркало недели".

Жертвы были сброшены в яму и, по меньшей мере, у одного из подростков были связаны руки. Существует возможность того, что похоронены люди были жертвами нападения, предполагают ученые. Вместе с тем, артефакты, найденные рядом с ними, и то, что в захоронении не было обнаружено останков взрослых мужчин, с большей вероятностью свидетельствует о том, что на этом месте было совершено человеческое жертвоприношение. Остатки датируются 2300 годом до нашей эры.

Ученые также обнаружили останки 13 мужчин в возрасте от 17 до 30 лет, которые были похоронены с другой стороны памятника. Вместе с тем, на этих остатках не было найдено никаких следов насильственной смерти. При этом, мужчины были похоронены без каких-либо артефактов, а останки одного из них датируются 1900 годом до нашей эры.

"Немецкий Стоунхендж» - доисторический круговой памятник, построенный из деревянных или каменных сооружений. Он состоит из нескольких концентрических кругов, диаметр самого большого достигает 115 метров. Как и английский Стоунхендж, ритуальная здание возле села Пеммельте учитывает движение солнца, равноденствия и солнцестояния.

Напомним, в захоронении, известном как Лос Ламас, найдено скелеты 140 детей в возрасте от пяти до 14 лет. Их принесли в жертву на ритуальной церемонии около 550 лет назад.

Ранее, шведские ученые нашли древнее захоронение людей, которые стали жертвами массового убийства более полутора тысяч лет назад.