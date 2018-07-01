В Москве неизвестный взял в заложники на Большой Академической улице работника магазина "Дикси". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Москве, передает

Как сообщило издание, в полицию поступило сообщение, что в помещении одного из магазинов на Большой Академический улице мужчина незаконно удерживает работника торговли.

"Полицией и Росгвардией принимаются меры по задержанию указанного гражданина", - сообщили в ГУ МВД.

Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники ведомства окружили магазин. По его словам, в службу скорой помощи поступила информация об одном возможном пострадавшем. На месте ЧП также находятся сотрудники Следственного комитета.

Как сообщал в Черкассах активисты "взяли в заложники" депутатов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира