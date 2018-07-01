|
Мосийчук выразил надежду, что организаторам гей-парада в Кривом Роге "наваляют". В тот же вечер на организатора напали
|
01.07.2018 12:09
|
Спустя полтора часа после нападения на председателя оргкомитета
фестиваля "КривбасПрайд" Бориса Золотченко, о чем сообщил
"Гей-альянс Украина", нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук
заявил, что "негодяи-извращенцы никак не успокоятся". Золотченко
находится в больнице, отметили в "Гей-альянсе Украины" Фото:
upogau.org По его данным, набег с участием более десяти людей
произошло возле главного корпуса Криворожского педагогического
университета после заседания оргкомитета фестиваля, в рамках
которого планируется провести Марш равенства"Свидетели избиения
сразу же позвонили в полицию и сообщили о преступлении. Однако уже
через несколько минут они получили звонок от мужчины, который
представился сотрудником райотдела, и сообщил, что никто выезжать
на место преступления не собирается, и опрашивать свидетелей будут
только непосредственно в райотдел. Сейчас Борис находится в
больнице", – говорится в сообщении.Через полтора часа после
времени, указанном как время нападения на Золотченко, в Facebook
нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука появился призыв
избить организатора мероприятия в Кривом Роге."Негодяи-извращенцы
никак не успокоятся и готовят свой гей-парад в городе Кривой Рог.
Громада против, а они готовят. Надеюсь, суровые криворожские
шахтеры наваляет этим соросовским шестеркам по самое не
могу", – написал политик.
https://www.facebook.com/igor.mosijcuk/posts/1784016921675067
Сводка.нет - Новости Украины и Мира