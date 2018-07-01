Спустя полтора часа после нападения на председателя оргкомитета фестиваля "КривбасПрайд" Бориса Золотченко, о чем сообщил "Гей-альянс Украина", нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что "негодяи-извращенцы никак не успокоятся". Золотченко находится в больнице, отметили в "Гей-альянсе Украины" Фото: upogau.org По его данным, набег с участием более десяти людей произошло возле главного корпуса Криворожского педагогического университета после заседания оргкомитета фестиваля, в рамках которого планируется провести Марш равенства"Свидетели избиения сразу же позвонили в полицию и сообщили о преступлении. Однако уже через несколько минут они получили звонок от мужчины, который представился сотрудником райотдела, и сообщил, что никто выезжать на место преступления не собирается, и опрашивать свидетелей будут только непосредственно в райотдел. Сейчас Борис находится в больнице", – говорится в сообщении.Через полтора часа после времени, указанном как время нападения на Золотченко, в Facebook нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука появился призыв избить организатора мероприятия в Кривом Роге."Негодяи-извращенцы никак не успокоятся и готовят свой гей-парад в городе Кривой Рог. Громада против, а они готовят. Надеюсь, суровые криворожские шахтеры наваляет этим соросовским шестеркам по самое не могу", – написал политик. https://www.facebook.com/igor.mosijcuk/posts/1784016921675067 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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