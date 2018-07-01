Популярная британская актриса Софи Тернер, исполнительница роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов", поделилась подробностями о восьмом сезоне проекта. Об этом сообщает Gold Derby .

"Все соберутся вместе, чтобы бороться с надвигающейся гибелью. Между этими небольшими группами людей будет много напряжения, но все они сражаются вместе за то, что считают правильным", - рассказала девушка.

По ее словам, в финальном сезоне зрителей ожидает "еще больше смертей, насилия и крови".

"Это Игра престолов, так что да, в этом сезоне нас ждет еще больше смертей. Финал будет очень кровожадным и эмоционально мучительным!", - предупредила актриса.

Как сообщал svodka.net, недавно в шотландском городе Абердин состоялась свадьба звезд сериала "Игра Престолов" Роуз Лесли и Кита Харингтона.

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