Незаконно исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сбежит из Украины с украденными из бюджета миллиардами, как это раньше сделали другие чиновники-иностранцы.

Незаконно исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сбежит из Украины с украденными из бюджета миллиардами, как это раньше сделали другие чиновники-иностранцы.

Такое мнение высказал народный депутат Украины, руководитель партии «За життя» Вадим Рабинович в прямом эфире программы «Большой вечер» на телеканале NewsOne.

«Супрун уже отчиталась о своих «достижениях», о том, что мы с вами получили в ходе этой «гениальной» медицинской реформы. Теперь врачи будут измерять пациентам талию, взвешивать, а туберкулез будут лечить опросом граждан. Только за последнее время вот что она заявила: как цвет мочи определять, что гомосексуализм – это хорошо, как правильно сидеть на камнях. То, что эти шизофреники у власти натворили и натворят еще, нам потом придется расхлебывать не один день», – считает парламентарий.

По его словам, Супрун повторит путь всех заезжих чиновников-иностранцев, которые ушли в отставку и уехали из Украины.

«С таким же пафосом Деканоидзе (экс-замминистра МВД Хатия Деканоидзе, – ред.) и Згуладзе (экс-глава Национальной полиции Эка Згуладзе, – ред.) рассказывали про новую замечательную патрульную полицию. Потом они убежали с нашими деньгами, нет ни их, ни результатов реформы. Яресько (экс-министр финансов Наталья Яресько, – ред.) в платье-вышиванке до пола великолепно реструктуризировала наш долг – сказала, что будет умирать с Украиной. Но потом уехала в Пуэрто-Рико. И сегодня мы все знаем, что тот убийственный документ, который она подписала, мог подписать только враг Украины №1», – подчеркнул народный депутат.

Политик считает, что уличные акции под Минздравом партии «За життя» против Ульяны Супрун могут повлиять на то, как долго она будет оставаться руководителем медицинской сферы страны.

«Эта же госпожа Супрун с отмытыми деньгами, с разгромленной медициной, исчезнет на просторах какого-нибудь Техаса с бюджетными миллиардами, а мы будем хвататься за голову и говорить: как такое могло быть, что такие нелюди нами правят. Мы продолжаем акции против Супрун. Но по ней даже наша власть ничего не решает – это внешнее управление страной. К сожалению, мы сегодня обречены на такую власть, но только до следующих выборов», – констатировал Вадим Рабинович.

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