Построить газопровод "Северный поток-2" из России в Германию удастся даже в случае введения американских санкций против него. Об этом сообщает со ссылкой на DW.

"Это важно для "Газпрома", а в России сейчас много ликвидности (наличные и другие активы, которые можно быстро в нее перевести - ред.) в евро", - рассказал менеджер проекта Пол Коркоран.



Он уверяет, что в случае необходимости компания-строитель газопровода сможет обойтись без займов на Западе.



В США, напомним, критикуют проект, в частности из-за угрозы транзитному статусу Украины. Вашингтон не исключает санкций против "Северного потока-2".



Как сообщал позиция Копенгаген не нарушит планов по реализации "Северного потока-2" . Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.



Ранее в России заявили, что Дания умышленно затягивает выдачу разрешения на строительство "Северного потока-2".

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