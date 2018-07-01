Построить газопровод "Северный поток-2" из России в Германию
удастся даже в случае введения американских санкций против него. Об
этом сообщает со ссылкой на DW.
"Это важно для "Газпрома", а в России сейчас много ликвидности
(наличные и другие активы, которые можно быстро в нее перевести -
ред.) в евро", - рассказал менеджер проекта Пол Коркоран.
Он уверяет, что в случае необходимости компания-строитель
газопровода сможет обойтись без займов на Западе.
В США, напомним, критикуют проект, в частности из-за угрозы
транзитному статусу Украины. Вашингтон не исключает санкций против
"Северного потока-2".
Как сообщал позиция Копенгаген не нарушит планов по реализации
"Северного потока-2" . Об этом заявил в среду заместитель министра
иностранных дел России Александр Грушко.
Ранее в России заявили, что Дания умышленно затягивает выдачу
разрешения на строительство "Северного потока-2".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира