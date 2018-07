Перегруженный частный автобус упал в ущелье глубиной 200 метров, сообщили в индийской полиции. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 45 человек погибли на месте Фото: Any / Twitter 45 человек погибли на месте. Еще двое пострадавших умерли в больнице. Отмечается, что автобус был рассчитан на 28 человек, однако в нем находились 50 пассажиров.В индийской полиции сообщили, что автобус упал с высоты в 200 метров. Причина аварии неизвестна. В момент аварии шел дождь, а дорога около места аварии была узкой и холмистой. Предполагают, что водитель автобуса потерял управление.Местные власти пообещали выплатить компенсации семьям погибших. Министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх выразил в Twitter соболезнования родственникам жертв аварии и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Spoke to Uttarakhand CM , Shri @tsrawatbjp regrading the tragic accident in Pauri Garhwal, Uttarakhand. My thoughts are with the families of those who have lost their loved ones in this unfortunate accident. I pray for the speedy recovery of the injured. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) 1 липня 2018 р. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



