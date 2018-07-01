Перегруженный частный автобус упал в ущелье глубиной 200 метров,
сообщили в индийской полиции. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке 45 человек погибли на месте Фото: Any / Twitter 45
человек погибли на месте. Еще двое пострадавших умерли в больнице.
Отмечается, что автобус был рассчитан на 28 человек, однако в нем
находились 50 пассажиров.В индийской полиции сообщили, что автобус
упал с высоты в 200 метров. Причина аварии неизвестна. В
момент аварии шел дождь, а дорога около места аварии была узкой и
холмистой. Предполагают, что водитель автобуса потерял
управление.Местные власти пообещали выплатить компенсации семьям
погибших. Министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх выразил в
Twitter соболезнования родственникам жертв аварии и пожелал
пострадавшим скорейшего выздоровления.
Spoke to Uttarakhand CM , Shri
@tsrawatbjp regrading the tragic accident in Pauri Garhwal,
Uttarakhand. My thoughts are with the families of those who have
lost their loved ones in this unfortunate accident. I pray for the
speedy recovery of the injured.
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) 1 липня 2018 р.
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