|Что изменится для украинцев в июле: пенсии, суммы в чеках, первичка
|01.07.2018 12:22
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С первого июля 2018 украинцев ждут новые изменения. В частности начнут округлять общие суммы в чеках, увеличатся пенсии и прожиточный минимум, стартует второй этап медреформы и многое другое. Об этом сообщает
В Украине начнут применять правила округления общих сумм в чеках с 1 июля 2018 в связи с прекращением чеканки монет мелких номиналов.
Также регулятор прекратит чеканить монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. В то же время все эти монеты будут оставаться в обращении.
Кабинет Министров планирует запустить процесс монетизации льгот на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2018 года.
В Украине с 1 июля заработает список должников банков. В список попадут клиенты, которые не вернули как минимум 372,3 тыс. грн. Они больше не смогут взять кредит ни в одном из банков.
С 1 июля полноценно стартует второй этап медицинской реформы в Украине. Специалисты начнут получать деньги за предоставленные услуги.
Также с 1 июля вступит в силу новый перечень услуг первичной медицинской помощи и список бесплатных анализов, между которых анализ на общий холестерин, глюкозу крови, общий анализ мочи, тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты и беременность.
С сегодняшнего дня июля на новые принципы финансирования перейдут примерно 15-20% медучреждений первичной помощи.
С 1 июля владельцы кошек и собачек, которые захотят вывезти
своих воспитанников за границу, должны будут оформить
ветеринарно-санитарный паспорт стандартизированного образца.
Также, с 1 июля в Украине вводят новую маркировку табачных
изделий, повышают тарифы "Укрпочты" на подписку периодических
печатных изданий на 24,7%, начинают постепенно отключать аналоговое
ТВ.
НБУ также упрощает сегодняшнего дня операции по обмену валюты.