Главарь террористической "ДНР" Александр заявил о готовности к переговорам с украинской стороной и допустил, что скоро Украина перестанет существовать.

Об этом он сказал во время своей "Прямой линии" с жителями оккупированной территории Донецкой области, передает подконтрольный террористам ресурс dnr-online, передает .

"Несмотря на риторику наших оппонентов и союзников, что переговоры с Киевом невозможны, давайте рассмотрим ситуацию, что завтра Порошенко, Турчинова и прочих не будет, даже Украина, как государство перестанет существовать, - остается народ из Полтавы, Сум, Харькова, Днепропетровска, вот с ним мы и будем вести разговор. Не с каждым, конечно, там должен пройти выборный процесс", - отметил .

По его словам, с украинской властью все равно придется договариваться.

"Единственное о чем мы будем говорить, только о прекращении войны, должны перестать гибнуть мирные жители. Но у украинской власти абсолютное неприятие к переговорам с Донбассом. Сегодня с ними напрасно вести разговор, вероятно со следующими представителями официального придется садиться за стол переговоров. Когда это произойдет – вопрос времени", - подчеркнул .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира