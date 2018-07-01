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Российские школьники получили грамоты с символикой Украины
01.07.2018 12:33
Российские школьники получили грамоты с символикой Украины
После того, как ошибку заметили, детям выдали грамоты с российским флагом
В школе №22 в городе Серов (Свердловская область) ученикам 11 класса вручили грамоты с флагом и гербом Украины.
Российские школьники получили грамоты с символикой Украины Фото: google.com

Фотографию грамоты прислали читатели издания "Екатеринбург онлайн", сообщает "Запрет".

Фото: e1.ru

В управлении образования Серовского городского округа, где находится школа, возложили ответственность за случившееся на классного руководителя. Она загрузила грамоту из Интернета, не обратив внимания на символику Украины.

Подобное уже случалось, напоминает издание. В июне этого года в средней общеобразовательной школе №2 города Катайский Курганской области ученикам вручили грамоты, на которых вместо символики России изображены герб и флаг Украины.

 

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