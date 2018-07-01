Несколько сотен тысяч человек приняли участие в акциях протеста против политики президента США Дональда Трампа, которая привела к разделению семей мигрантов. В США прошло около 700 акций протеста против политики Трампа Фото: ЕРА Отмечается, что акции прошли не только в городах, доброжелательных к иммигрантам, таких как Нью-Йорк и Лос-Анджелес, но и в консервативном штате Вайоминг.30 июня протесты прошли на границе с Мексикой, рядом с центрами временного содержания детей мигрантов, а также около площадки для гольфа в Нью-Джерси, где Трамп отдыхает в выходные дни.Участники акций потребовали как можно скорее воссоединить семьи нелегалов, освободить задержанных и прекратить в отношении них расследования.Согласно политике нулевой терпимости по отношению к нелегальным мигрантам, внедренной в апреле 2018 года, задержанных нелегалов передают в федеральные суды США, а их детей переводят под опеку или возвращают на родину. По данным министерства внутренней безопасности США, с 5 мая по 9 июня на границе с родителями разделили более 2300 детей. Первый антимиграционный приказ Трамп подписал в январе 2017 года, его заблокировали несколько судов.Второй антимиграционный приказ Трамп подписал в марте 2017-го, его также заблокировали, но главный суд США разрешил частичное применение указа.После того как второй приказ утратил силу, в сентябре Трамп подписал третий вариант запрета, но в октябре он был также заблокирован.26 июня Верховный суд США поддержал иммиграционный приказ президента.18 июня стало известно, что жена Трампа Меланья подвергла критике иммиграционную политику мужа. Трамп 20 июня подписал приказ, который запрещает разделять семьи мигрантов. 21 июня первая леди США посетила центры временного содержания детей нелегальных иммигрантов в Техасе.23 июня в министерстве внутренней безопасности США сообщили, что вернули 522 ребенка в семьи нелегальных мигрантов, которые были разъединены в рамках политики нулевой терпимости.29 июня в Вашингтоне несколько сотен женщин вышли на акцию массового неповиновения против иммиграционной политики Трампа. Во время акции протеста задержали оскароносную американскую актрису Сьюзан Сарандон. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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