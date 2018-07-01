В Москве появились рекламные сити-лайты с портретом экс-президента , владельца ФК " " Григорием Суркисом.

Об этом , опубликовав соответствующие фото, передает .

На плакатах изображён на фоне украинского и российского государственных флагов. Под фото бизнесмена написана фраза: «Футбол объединяет. Играй за мир».

Отметим, что на данный момент в России проходит чемпионат мира по футболу, трансляцию которого бойкотируют многие украинские ТВ-каналы.

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