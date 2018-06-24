Но на днях, певица заявила, что по-прежнему любит бывшего жениха. И, по всей видимости, ребята никак не могут отказаться друг для друга.

Инсайдеры сообщают, что бывшие влюбленные по-прежнему общаются и есть сведения о том, что даже обсудили возможность возобновления отношений.

«Гага и Тейлор не раз обсуждали возможность дать отношениям второй шанс. Однако обоим предстоит поработать над собой прежде, чем воссоединиться. Гага сказала Тейлору, что у нее есть проблемы с доверием, и признала, что ей нужно научиться давать ему личное пространство», утверждает источник

Тейлор Кинни, в свою очередь, отметил, что хочет, чтобы в этот раз все получилось и что они оба чувствуют, что их любовь этого стоит.

Также сообщалось, что Леди Гага устроила мини-тур по клубам США.

Кроме того, была информация о том, что Леди Гага пережила сексуальное насилие.

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