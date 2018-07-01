В центре Торонто вечером, 30 июня, неизвестный открыл стрельбу по случайным прохожим, в результате чего один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщает Globalnews.ca.

Как отмечается, выстрелы раздались около 20:00 в крупнейшем городе Канады Экстренные службы на месте происшествия обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями.

Известно, что двое мужчин получили серьезные травмы, которые несли угрозу их жизни, а третью пострадавшую, 30-летнюю женщину, госпитализировали с ранениями, которые не были опасными. Один из пострадавших скончался в больнице.

Как сообщал svodka.net ранее, застрелили сына известного политолога, бывшего посла Молдовы в России , депутата первого парламента РМ Анатолия Цэрану.

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