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Мосийчук выразил надежду, что организаторам гей-парада в Кривом Роге "наваляют"
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01.07.2018 12:49
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Спустя полтора часа после нападения на председателя оргкомитета
фестиваля "КривбасПрайд" Бориса Золотченко, о чем сообщил
"Гей-альянс Украина", нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук
заявил, что "негодяи-извращенцы никак не успокоятся". Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Золотченко находится в
больнице, отметили в "Гей-альянсе Украины" Фото: upogau.org По его
данным, набег с участием более 10 людей произошло возле главного
корпуса Криворожского педагогического университета после заседания
оргкомитета фестиваля, в рамках которого планируется провести Марш
равенства"Свидетели избиения сразу же позвонили в полицию и
сообщили о преступлении. Однако уже через несколько минут они
получили звонок от мужчины, который представился сотрудником
райотдела и сообщил, что никто выезжать на место преступления не
собирается, и опрашивать свидетелей будут только непосредственно в
райотделе. Сейчас Борис находится в больнице", – говорится в
сообщении.Через полтора часа после времени, указанного как время
нападения на Золотченко, в Facebook нардепа от Радикальной партии
Игоря Мосийчука появился призыв избить организатора мероприятия в
Кривом Роге."Негодяи-извращенцы никак не успокоятся и готовят свой
гей-парад в городе Кривой Рог. Громада против, а они готовят.
Надеюсь, суровые криворожские шахтеры наваляют этим соросовским
шестеркам по самое не могу", – написал политик.
https://www.facebook.com/igor.mosijcuk/posts/1784016921675067
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