Генерал армии Украины Степан Полторак сообщил, что 2018 будет непростым для Военно-Морских Сил, как и в целом для сектора безопасности и обороны Украины, для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Многое уже сделано Военно-Морскими Силами. В 2018 году должны получить боевые возможности сформированные Морское командование и Командование Морской пехоты, мы также должны завершить формирование второй бригады морской пехоты", - сказал Полторак.

Глава оборонного ведомства отметил, что Военно-Морские Силы сегодня продолжают достойно выполнять боевые задачи в районе проведения операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.

"Мы все поставили перед собой очень амбициозную задачу - это европейская интеграция и вступление в НАТО", - резюмировал он.

Как сообщал согласно Указу Президента Украины № 331/2015 от 12 июня 2015 года День флота в Украине отмечается в первое воскресенье июля.

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