В воскресенье, 1 июля, неизвестный захватил в заложники персонал и нескольких посетителей в магазине "Дикси" на улице Большой Академической в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве, пишет ТАСС.

Сообщается, что около 11:00 полиция получила сообщение, что неизвестный мужчина незаконно удерживает в заложниках персонал и посетителей магазина.

К месту происшествия уже выехали силовики, которые оцепили здание и прилегающую территорию.

"Полицией и Росгвардией принимаются меры по задержанию указанного гражданина", - указали в МВД.

По предварительным данным, в результате инцидента уже пострадал один человек.

Как сообщал svodka.net, в Париже двум заложникам, которых неизвестный удерживал в здании в северном районе Парижа , удалось сбежать.

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