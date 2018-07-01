|В Москве неизвестный персонал и посетителей местного магазина
|01.07.2018 12:56
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В воскресенье, 1 июля, неизвестный захватил в заложники персонал и нескольких посетителей в магазине "Дикси" на улице Большой Академической в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве, пишет ТАСС.
Сообщается, что около 11:00 полиция получила сообщение, что неизвестный мужчина незаконно удерживает в заложниках персонал и посетителей магазина.
К месту происшествия уже выехали силовики, которые оцепили здание и прилегающую территорию.
"Полицией и Росгвардией принимаются меры по задержанию указанного гражданина", - указали в МВД.
По предварительным данным, в результате инцидента уже пострадал один человек.
Как сообщал svodka.net, в Париже двум заложникам, которых неизвестный удерживал в здании в северном районе Парижа, удалось сбежать.
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