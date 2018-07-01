НАТО готово защищать всех своих членов от любой угрозы, в том числе со стороны РФ, отметил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Столтенберг: Россия снижает порог использования ядерного оружия во время потенциального конфликта Фото: ЕРА "РФ на протяжении нескольких лет вкладывала немалые средства в новый нынешний потенциал, как неядерный, так и ядерный, и развивала его. Это вызывает серьезные опасения, поскольку, разрабатывая это новое оружие, Россия снижает порог использования ядерного оружия во время потенциального конфликта. Вы знаете, что НАТО отвечает на такое поведение, которые мы на протяжении многих лет наблюдали со стороны России, через самого масштабного укрепления нашей коллективной обороны, повышения готовности наших вооруженных сил, размещения войск на востоке альянса, в странах Балтии, Польше, черноморском регионе", – сказал он.По словам генсека НАТО, Альянс готов защищать всех своих членов от любой угрозы.На вопрос, есть ли у организации "конкретный ответ на новый вызов" президента РФ Владимира Путина, Столтенберг заявил: "Мы не копируем то, что делает Россия, и не отвечаем танком на танк, ракетой на ракету, или ядерным оружием на ядерное оружие"."Но мы, конечно, должны быть уверены в том, что НАТО сможет адаптироваться, если мы увидим, что Россия действует еще решительнее, инвестируя значительные средства в новое современное оборудование. А также если мы увидим, что Россия хочет использовать свою военную сила против соседей. Мы видели это в Грузии, теперь наблюдаем это в Украине. Российские войска также присутствуют в Молдавии без согласия на то молдавских властей", – отметил генсек Альянса.24 июня The Washington Post написала о симуляции возможной войны РФ против НАТО, результатом которой может стать поражение Альянса из-за европейской бюрократии и проблем с инфраструктурой. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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