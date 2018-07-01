Как ты наверное знаешь, российский проект «Кортеж» подразумевает создание не только лимузина Путина, но и многочисленных авто сопровождения. Ранее на фото уже засветились микроавтобус и внедорожник, пишет со ссылкой на .

Но оказалось, что и это еще не все, ведь теперь показали фото мотоцикла сопровождения. Действительно, какой же торжественный кортеж без мотоциклистов?

Информацию подтвердил руководитель корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Очевидно речь идет про новый Иж, рассекреченный в конце прошлого года.

Мотоцикл с довольно-таки спорным дизайном (хотя сам Чемезов считает его очень красивым) оснащен 150-сильным оппозитным мотором. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с и способен развить 250 км/ч.

Как и в случае с авто проекта Кортеж, байк должны были подготовить к инаугурации Путина, но не успели. Премьеру мотоцикла отложили на неопределенный срок.

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