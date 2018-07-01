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Войнович: Россия сделает следующий шаг. Скоро наступит новая перестройка
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01.07.2018 13:05
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Россия обязательно совершит следующий шаг к свободе и демократии,
считает российский писатель Владимир Войнович. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Войнович: Люди, которые не
достигли моего возраста, еще увидят небо в алмазах Скриншот:
NevexTV / YouTube "Россия меняется. Мне часто говорят про Россию,
особенно когда я выступаю за границей. Я отвечаю, что если бы
ничего не менялось, вы бы сейчас сидели у себя в Москве или в
Петербурге или в Тьму-Таракани и были невыездными. А вы сейчас
сидите здесь все, значит, меняется", – рассказал он.Писатель
добавил, что в РФ уже вероятно критиковать власть."Россия сделала
шаг. Она сделает следующий. Если вы хотите предсказаний на будущее,
я вам могу сказать, что скоро наступит новая перестройка. И будет
сделан еще один шаг. Не знаю, чем это кончится, потому что Россию
ждут большие испытания", – отметил Войнович.Он отметил, что до
новой перестройки пройдет немного лет, однако отказался говорить
конкретные сроки."Лет немного. Люди, которые не достигли моего
возраста, еще увидят небо в алмазах... Россия обязательно совершит
следующий шаг к свободе и демократии. А чем это кончится, не знаю,
гарантировать не могу", – подытожил
писатель.Перестройка – политика реформирования Советского
Союза, проводившаяся бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым во
второй половине 1980-х годов. Ее элементами стали, в частности,
замена старых кадров в Политбюро и ЦК КПСС, гласность (смягчение
цензуры), согласие частного предпринимательства, отмена
однопартийной системы.
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