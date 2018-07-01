Россия обязательно совершит следующий шаг к свободе и демократии, считает российский писатель Владимир Войнович. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Войнович: Люди, которые не достигли моего возраста, еще увидят небо в алмазах Скриншот: NevexTV / YouTube "Россия меняется. Мне часто говорят про Россию, особенно когда я выступаю за границей. Я отвечаю, что если бы ничего не менялось, вы бы сейчас сидели у себя в Москве или в Петербурге или в Тьму-Таракани и были невыездными. А вы сейчас сидите здесь все, значит, меняется", – рассказал он.Писатель добавил, что в РФ уже вероятно критиковать власть."Россия сделала шаг. Она сделает следующий. Если вы хотите предсказаний на будущее, я вам могу сказать, что скоро наступит новая перестройка. И будет сделан еще один шаг. Не знаю, чем это кончится, потому что Россию ждут большие испытания", – отметил Войнович.Он отметил, что до новой перестройки пройдет немного лет, однако отказался говорить конкретные сроки."Лет немного. Люди, которые не достигли моего возраста, еще увидят небо в алмазах... Россия обязательно совершит следующий шаг к свободе и демократии. А чем это кончится, не знаю, гарантировать не могу", – подытожил писатель.Перестройка – политика реформирования Советского Союза, проводившаяся бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым во второй половине 1980-х годов. Ее элементами стали, в частности, замена старых кадров в Политбюро и ЦК КПСС, гласность (смягчение цензуры), согласие частного предпринимательства, отмена однопартийной системы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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