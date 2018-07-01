|В России проходят митинги против повышения пенсионного возраста
|01.07.2018 13:05
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Проводят акции сторонники оппозиционера Алексея Навального, а также представители профсоюзов и парламентских оппозиционных партийВ России в десятках городов проходят митинги против повышения пенсионного возраста.
Фото: twitter.com/navalny
Сейчас о задержанных не сообщалось, однако появляется информация, что в частности в Краснодаре активистов под разными предлогами останавливают сотрудники ДПС, мешая попасть на митинг, информирует "Медуза".
В то же время на Красной площади в Москве провел одиночный "голый" пикет житель Ростова-на-Дону Слава Шумский. Свою акцию он назвал "Трусы протеста". Как на нее отреагировали правоохранительные органы, неизвестно.
На митинг в Омске собрались более 3000 человек, сообщил Навальный.
Фото: twitter.com/navalny
Российский правительства 14 июня объявил о повышении пенсионного возраста. Сейчас в РФ он составляет для мужчин 60 лет, а для женщин - 55. Власти России планирует постепенно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин (к 2028) и до 63 лет для женщин (к 2034).