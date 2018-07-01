Проводят акции сторонники оппозиционера Алексея Навального, а также представители профсоюзов и парламентских оппозиционных партий

Сейчас о задержанных не сообщалось, однако появляется информация, что в частности в Краснодаре активистов под разными предлогами останавливают сотрудники ДПС, мешая попасть на митинг, информирует "Медуза".

В то же время на Красной площади в Москве провел одиночный "голый" пикет житель Ростова-на-Дону Слава Шумский. Свою акцию он назвал "Трусы протеста". Как на нее отреагировали правоохранительные органы, неизвестно.

На митинг в Омске собрались более 3000 человек, сообщил Навальный.

Фото: twitter.com/navalny

Российский правительства 14 июня объявил о повышении пенсионного возраста. Сейчас в РФ он составляет для мужчин 60 лет, а для женщин - 55. Власти России планирует постепенно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин (к 2028) и до 63 лет для женщин (к 2034).