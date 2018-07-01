|Захват заложников в Москве: женщина истекает кровью
|01.07.2018 13:08
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Работница магазина "Дикси", которую неизвестный захватил в заложники в российской Москве, истекает кровью. Об этом сообщает со ссылкой на Mash.
"Неизвестный порезал руки женщины ножом, потом приставил нож к горлу. Сейчас ведутся переговоры. Заложница истекает кровью, но захватчик не пускает к ней врачей", - говорится в сообщении.
Как сообщал в Москве неизвестный взял в заложники на Большой
Академической улице работника магазина "Дикси".
Напомним, в Черкассах активисты "взяли в заложники" депутатов.
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